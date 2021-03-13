"Слуга народа" избрал председателя политсовета партии
13 марта, 2021, 16:46
Председателем новосозданного политического совета партии "Слуга народа" избран Давид Арахамия
Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук в facebook.
По ее словам, политсовет партии "Слуга народа" на своем первом заседании избрал председателем Давида Арахамию.
"Только что, на первом заседании новосозданного политсовета "Слуги народа" избрали председателем политсовета Давида Арахамию", - написала Кравчук.
Она добавила, что его заместителями стали Руслана Стефанчук, Андрей Мотовиловец, Вадим Галайчук и она сама. Еще восемь заместителей будут избраны на следующих заседаниях.
Секретарем политсовета назначен Анатолий Остапенко.
- Напомним, 13 марта на внеочередном съезде "Слуги народа" выступил президент Украины Владимир Зеленский.
- В "Слуге народа" обнародовали имена членов новосозданного политического совета партии.
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