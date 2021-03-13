"Слуга народа" избрал председателя политсовета партии

13 марта, 2021, 16:46

Председателем новосозданного политического совета партии "Слуга народа" избран Давид Арахамия

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук в facebook.

По ее словам, политсовет партии "Слуга народа" на своем первом заседании избрал председателем Давида Арахамию.

"Только что, на первом заседании новосозданного политсовета "Слуги народа" избрали председателем политсовета Давида Арахамию", - написала Кравчук.

Она добавила, что его заместителями стали Руслана Стефанчук, Андрей Мотовиловец, Вадим Галайчук и она сама. Еще восемь заместителей будут избраны на следующих заседаниях.

Секретарем политсовета назначен Анатолий Остапенко.

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