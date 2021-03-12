Национализация "Мотор Сичи": глава китайского МИДа заявил о требованиях к Украине

12 марта, 2021, 14:41

Министр иностранных дел Китая Чжао Лицзян прокомментировал заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова

Об этом глава китайского МИДа Чжао Лицзян заявил на брифинге 12 марта, передает sina.com.cn .

"Китай требует, чтобы Украина защитила законные права и интересы китайских компаний и инвесторов в соответствии с законом, а также надлежащим образом решала связанные с этим вопросы", - сказал Лицзян.

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Отметим, "Мотор Сич" - одно из ведущих предприятий мира по производству авиадвигателей и двигателей для вертолетов.

Напомним, 28 января Украина наложила ограничительные меры на группу китайских компаний Skyrizon , что пыталась приобрести стратегическое украинское предприятие "Мотор Сич".

31 января СБУ заявила о предотвращении рейдерскому захвату в Запорожье предприятия "Мотор Сич".

11 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил , что "Мотор Сич" будет национализирован.

По словам председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко, законопроект о национализации запорожского предприятия "Мотор Сич" могут представить через две-три недели

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