Национализация "Мотор Сичи": глава китайского МИДа заявил о требованиях к Украине
12 марта, 2021, 14:41
Министр иностранных дел Китая Чжао Лицзян прокомментировал заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова
Об этом глава китайского МИДа Чжао Лицзян заявил на брифинге 12 марта, передает sina.com.cn .
"Китай требует, чтобы Украина защитила законные права и интересы китайских компаний и инвесторов в соответствии с законом, а также надлежащим образом решала связанные с этим вопросы", - сказал Лицзян.
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Отметим, "Мотор Сич" - одно из ведущих предприятий мира по производству авиадвигателей и двигателей для вертолетов.
- Напомним, 28 января Украина наложила ограничительные меры на группу китайских компаний Skyrizon , что пыталась приобрести стратегическое украинское предприятие "Мотор Сич".
- 31 января СБУ заявила о предотвращении рейдерскому захвату в Запорожье предприятия "Мотор Сич".
- 11 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил , что "Мотор Сич" будет национализирован.
- По словам председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко, законопроект о национализации запорожского предприятия "Мотор Сич" могут представить через две-три недели
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