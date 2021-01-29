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Espreso.tvОбществоПродажа "Мотор-Сичи": Украина присоединилась к санкциям США против китайской компании Skyrizon

Продажа "Мотор-Сичи": Украина присоединилась к санкциям США против китайской компании Skyrizon


фото: zik
28 января Украины наложила ограничительные меры на группу китайских компаний Skyrizon, что пыталась приобрести стратегическое украинское предприятие "Мотор-Сич"

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на приложения к указу президента Владимира Зеленского №29 / 2021 .

Под санкции попали Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd и Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd "(Пекин, КНР). Также под санкции попала компания" Skyrizon Aircraft Holdings Limited "(Британские Виргинские острова) .

На гражданина КНР бизнесмена и бенефициара Beijing Skyrizon Ван Цзина также ввели ограничительные меры сроком на 3 года.

Согласно приложению 1 решения СНБО, применены ограничительные меры сроком на три года к гражданину Китайской Народной Республики Ван Цзина, 24.12.1972 года рождения.

Украина блокировала активы Ван Цзина - временное ограничила право бизнесмена пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Также в перечень санкций в отношении китайца относятся:

  • ограничение торговых операций;
  • ограничение, частичного или полного прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • полный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно закону Украины "О санкциях";
  • отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины;
  • запрет осуществления концентраций субъектов хозяйствования.
 

Согласно приложению 2 ограничительные меры также на три года применено к компаниям "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британские Виргинские острова), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd" ( Пекин, КНР) и "Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd" (Пекин, КНР).

К компаниям применено:

  • блокирования активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
  • ограничения торговых операций;
  • ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
  • предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;
  • полный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно закону о санкциях;
  • запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которой является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или влияет на управление юридическим лицом или его деятельность;
  • аннулирования официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений;
  • запрет осуществления концентраций субъектов хозяйствования.

Напомним, "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира.

  • В начале августа группа DCH договорилась с китайской Skyrizon Aircraft Holdings Limited по развитию запорожской компании "Мотор Сич".
  • Впоследствии "Дочка" Beijing Skyrizon и DCH Group подали заявление в АМКУ по покупке "Мотор Сичи" , которую она ранее подавала совместно с Укроборонпромом.
  • В начале сентября АМКУ вернул заявку DCH по приобретению акций "Мотор Сичи".
  • DCH (Development Construction Holding) - финансово-промышленная группа, президентом которой является бизнесмен Александр Ярославский. Группа владеет активами в добывающей, транспортной и строительной сферах.
  • 18 декабря президент финансово-промышленной группы DCH Александр Ярославский заявил, что его вызывают в СБУ в качестве свидетеля по делу "Мотор Сичи"

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