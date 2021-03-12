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Espreso.tvЭкономикаНационализация "Мотор Сичи": Корниенко рассказал, когда презентуют законопроект

Национализация "Мотор Сичи": Корниенко рассказал, когда презентуют законопроект


фото: gettyimages
По словам председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко, законопроект о национализации запорожского предприятия "Мотор Сич" могут представить через две-три недели

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Этот вопрос двух-трех недель, но это не голосование, а представление законопроекта", - цитирует агентство слова Корниенко.

В то же время он уточнил, что на сегодня соответствующий законопроект разрабатывается.

"Арахамия говорил, что есть такое направление работы. Законопроект надо написать. Законопроект о национализации любого предприятия - это не так просто юридически ... Любой процесс о " Мотор Сич " должен быть юридически безупречным, потому что это арбитражи международные, это вопрос доверия к процессу в целом ", - отметил Корниенко.

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