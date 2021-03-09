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Espreso.tvОбществоИмеем полную вакханалию беззакония и регресс судебной системы, - Омелян

Имеем полную вакханалию беззакония и регресс судебной системы, - Омелян

Министр инфраструктуры Украины (2016-2019 гг.) Владимир Омелян заявил, что за два года страна имеет ряд "потерянных возможностей и полный регресс судебной системы Украины"

Такое мнение он высказал в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV .

"Мы имеем 2 года потерянных возможностей и никак не продвинулись в проведении судебной реформы. Можно много критиковать предыдущую власть, но у нас есть очевидные два достижения. Во-первых, к Верховному Суду никто претензий не высказывает, во-вторых, нет никаких замечаний к работе Высшего антикоррупционного суда Украины. Это именно те достижения, которые были созданы за период Петра Порошенко. Сейчас же мы имеем полную судебную вакханалию. Ведь те законопроекты, которые предлагает Владимир Зеленский Верховной Раде для утверждения уже встретились с острой критикой как украинских, так и международных экспертов", - пояснил Омелян.

Политик отметил, что международные эксперты неоднократно обращали внимание на то, что прогресса в проведении судебной реформы нет, а наоборот власти пытаются еще больше влиять на судей и их решения. Омелян добавил, что таким образом судебная ветвь власти никогда не станет независимой и эффективной.

"Не только украинские, но и международные эксперты видят влияние на судей со стороны власти, а точнее с Банковой. Таким образом мы никогда не реформируем судебную систему. Ведь для эффективного судопроизводства судьи должны быть независимыми. Это не какая-то оторванная материя. И люди должны понимать как судебный кризис влияет на их жизнь, а не только тогда, когда все станет плохо. И не стоит думать, что это не касается вас", - добавил Омелян

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