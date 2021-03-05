Вскоре мы сможем говорить о полной перезагрузке КСУ, - Ермак
5 марта, 2021, 15:19
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что обновление работы Конституционного Суда может произойти в ближайшее время
Об этом сообщает 24 канал.
Ермак заявил, что судебная реформа идет в рабочем и конструктивном режиме.
"Вскоре мы сможем говорить о полной перезагрузки Конституционного Суда, которая, надеюсь, начнется со смены его руководителя, который полностью дискредитировал себя и свое ведомство", - заявил Ермак.
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- Ранее Европейский Союз рекомендовал отложить избрание новых членов Высшего совета правосудия (ВСП) на съезде судей до принятия реформы ВСП.
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