Вскоре мы сможем говорить о полной перезагрузке КСУ, - Ермак

5 марта, 2021, 15:19

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что обновление работы Конституционного Суда может произойти в ближайшее время

Об этом сообщает 24 канал.

Ермак заявил, что судебная реформа идет в рабочем и конструктивном режиме.

"Вскоре мы сможем говорить о полной перезагрузки Конституционного Суда, которая, надеюсь, начнется со смены его руководителя, который полностью дискредитировал себя и свое ведомство", - заявил Ермак.

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Ранее Европейский Союз рекомендовал отложить избрание новых членов Высшего совета правосудия (ВСП) на съезде судей до принятия реформы ВСП.