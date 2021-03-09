"Нет съезда судейской нечисти!": У отеля "Президент" начался протест с требованиями не допустить в ВРП и КСУ нечестных судей
Об этом сообщает Цензор.НЕТ .
Как рассказала одна из организаторов митинга, на съезде соберутся 290 судей со всей Украины: "Среди них шестеро судей Майдана, которые бросали активистов за решетку и лишали прав участников Автомайдана и, успешно избежали наказания. Также есть судьи, которые явно не живут на свою зарплату ".
Также активистка отметила, что судейские съезды в Украине собираются для того, чтобы формализовать выбор, который сделали судейские кланы.
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Участники акции призывают не проводить съезд судей к изменению правил отбора членов ВРП и КС. По их словам, именно процедура назначения к конституционному кризису, сделала возможным вынесение приговора Сергею Стерненко и другие политические заключения.
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