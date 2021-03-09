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Лучше не анонсировать большие перевороты, а становиться и делать, - Федина об очередном перезапуске главных органов судебной власти в Украине


фото: politeka
На прошлой пленарной неделе в Верховной Раде заявили о старте судебной реформы - парламент одобрил в первом чтении законопроект о судебной реформе, который восстанавливает работу Высшей квалификационной комиссии судей
Однако народный депутат Украины, фракция "Европейская Солидарность" София Федина считает: "Больше анонсируют, чем дойдет до дела". Об этом политик заявила в эфире программы "Главное" , передает "Еспресо.Захид" .

"Поднимается проблематика реформирования Высшего совета правосудия, в частности введение при ней этической комиссии. Цель - благородная, но, опять же, есть определенная проблема в том, как это на самом деле осуществить", - отметила Федина.

Реорганизация Высшего совета правосудия, по мнению народного депутата, - вопрос стратегический.

"Сама она держит на своих местах и судью Вовка, и того судью, который приговорил Стерненко. Много других моментов. Есть, к сожалению, принцип круговой поруки. Мало того, что туда больше половины судей избирают сами судьи, то есть они выбирают один одного в соответствии с определенными интересов, но если будет введена еще и этическая комиссия ... Там сказано, что половина - это должны быть международные наблюдатели, а другая половина получит возможность заблокировать любое решение, с которыми они не согласны, даже если с этим согласны международные наблюдатели, - обратила внимание на важный нюанс политик. - Поэтому (судебная реформа, - Ред.) - под вопросом. Думаю, депутатам, в частности нашим профессиональным юристам, надо будет проявить бдительность и мудрость, чтобы найти механизм действенности предложенных законопроектив, иначе оно останется таким же бездействовать, как добрая половина уже принятых ".

"У нас было много хороших стартов, которые закончились большим пшиком. Поэтому мне кажется, что лучше не анонсировать большие перевороты, а становиться и делать", - резюмировала Федина.  

 

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