УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после матчей 17-го тура
7 марта, 2021, 22:23
После матчей 17-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" сохранило отрыв в 4 очка от "Шахтера"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Шахтер" 6 февраля победил "Олимпик" - 1:0, а "Динамо" на следующий день переиграло "Минай" - 3:0.
Киевляне набрали 40 очков и сохранили отрыв от дончан в 4 пункта. Третьей с 32 баллами идет "Заря", четвертая с 28 очками "Ворскла".
17-й тур завершится 8 марта ответные матчи "Движение" - "Десна" и "Днепр-1" - "Александрия".
- Напомним, 6 марта в 17-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" победила "Мариуполь", который доигрывал матч вдевятером.
- Также в субботу "Шахтер" обыграл в донецком дерби в Киеве "Олимпик".
- 7 марта "Динамо" победило "Минай", за который сыграл экс-форвард киевлян Артем Милевский.
- Кроме этого, в воскресенье "Заря" на своем поле победила "Львов" .
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