УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после матчей 17-го тура

7 марта, 2021, 22:23

После матчей 17-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" сохранило отрыв в 4 очка от "Шахтера"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Шахтер" 6 февраля победил "Олимпик" - 1:0, а "Динамо" на следующий день переиграло "Минай" - 3:0.

Киевляне набрали 40 очков и сохранили отрыв от дончан в 4 пункта. Третьей с 32 баллами идет "Заря", четвертая с 28 очками "Ворскла".

17-й тур завершится 8 марта ответные матчи "Движение" - "Десна" и "Днепр-1" - "Александрия".

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