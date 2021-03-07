"Динамо" разгромило новую команду Милевского в УПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Милевский вышел в основном составе "Миная" и сыграл против своего бывшего клуба 60 минут.
Динамовцев на 52-й минуте вывел вперед эффектным дальним ударом Сергей Сидорчук. Еще через 2 минуты "Минай" оказался в меньшинстве после удаления Репо Малепе.
Киевляне мгновенно воспользовались численным преимуществом - на 56-й минуте со штрафного забил Карлос де Пена.
Команда Мирчи Луческу могла довести счет до разгромного, еще на 89-й минуте, но Артем Беседин не реализовал пенальти.
Киевляне забили третий раз на компенсированное арбитром время - отличился Жерсон Родригеш, который пробил с одиннадцатиметровой отметки точно.
"Динамо" победило "Минай" 3:0, набрало 40 очков и продолжает лидировать в чемпионате Украины. Ближайшего преследователя - "Шахтер" - киевляне опережают на 4 пункта.
"Минай" с 13 баллами - 12-й.
Чемпионат Украины
17-й тур
7 марта
"Динамо" - "Проходи" 3:0
Голы: Сидорчук, 52, де Пена, 56, Родриго, 90+1 (пен.)
Удаление: Малепе, 54 ("Минай")
На 89-й минуте Беседин ("Динамо") не реализовал пенальти
- Напомним, 6 марта в 17-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" победила "Мариуполь", который доигрывал матч вдевятером.
- Также в субботу "Шахтер" обыграл в донецком дерби в Киеве "Олимпик".
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