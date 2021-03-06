"Шахтер" победил в донецком дерби "Олимпик"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Шахтер" вышел вперед на 24-й минуте, когда забил Додо. "Олимпик" еще в первом тайме забил в ответ, но рефери Юрий Иванов отменил взятие ворот после просмотра видеоповтора VAR.
"Олимпик" доигрывал матч в меньшинстве после удаления на 83-й минуте за повторное предупреждение Руслана Бабенко.
"Шахтер" победил "Олимпик" 1: 0, набрал 36 очков и приблизился к лидеру чемпионата Украины - "Динамо" - на расстояние в 1 пункт. Киевляне свой матч 17-го тура сыграют 7 марта дома против "Миная".
"Олимпик" имеет 17 баллов и идет восьмым.
Чемпионат Украины
17-й тур
6 марта
"Олимпик" - "Шахтер" 0:1
Гол: Додо, 24
Удаление: Бабенко, 83 ( "Олимпик")
- Напомним, 6 марта в 17-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" победила "Мариуполь" , который доигрывал матч вдевятером.
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