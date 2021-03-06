"Шахтер" победил в донецком дерби "Олимпик"

6 марта, 2021, 18:55

В 17-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" обыграл в донецком дерби в Киеве "Олимпик"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Шахтер" вышел вперед на 24-й минуте, когда забил Додо. "Олимпик" еще в первом тайме забил в ответ, но рефери Юрий Иванов отменил взятие ворот после просмотра видеоповтора VAR.

"Олимпик" доигрывал матч в меньшинстве после удаления на 83-й минуте за повторное предупреждение Руслана Бабенко.

"Шахтер" победил "Олимпик" 1: 0, набрал 36 очков и приблизился к лидеру чемпионата Украины - "Динамо" - на расстояние в 1 пункт. Киевляне свой матч 17-го тура сыграют 7 марта дома против "Миная".

"Олимпик" имеет 17 баллов и идет восьмым.

Чемпионат Украины

17-й тур

6 марта

"Олимпик" - "Шахтер" 0:1

Гол: Додо, 24

Удаление: Бабенко, 83 ( "Олимпик")

Напомним, 6 марта в 17-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" победила "Мариуполь" , который доигрывал матч вдевятером.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb