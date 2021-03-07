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Espreso.tvСпорт"Заря" забила 4 гола "Львову" в чемпионате Украины

"Заря" забила 4 гола "Львову" в чемпионате Украины


фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk
В 17-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" на своем поле победила "Львов"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Заря" сняла все вопросы о победителе еще в первом тайме, когда по два гола забили Александр Гладкий и иранец Аллахьяр Сайядманеш.

После перерыва команда Виктора Скрипника уверенно довела матч до победы.

"Заря" имеет 32 очка и занимает третье место. "Львов" с 12 пунктами находится на последней - 14-й позиции.

Чемпионат Украины

17-й тур

7 марта

"Заря" - "Львов" 4:0

Голы: Гладкий, 9, 15, Аллахьяр, 13, 39

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