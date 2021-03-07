"Заря" забила 4 гола "Львову" в чемпионате Украины
7 марта, 2021, 18:51
В 17-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" на своем поле победила "Львов"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Заря" сняла все вопросы о победителе еще в первом тайме, когда по два гола забили Александр Гладкий и иранец Аллахьяр Сайядманеш.
После перерыва команда Виктора Скрипника уверенно довела матч до победы.
"Заря" имеет 32 очка и занимает третье место. "Львов" с 12 пунктами находится на последней - 14-й позиции.
Чемпионат Украины
17-й тур
7 марта
"Заря" - "Львов" 4:0
Голы: Гладкий, 9, 15, Аллахьяр, 13, 39
- Напомним, 6 марта в 17-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" победила "Мариуполь", который доигрывал матч вдевятером.
- Также в субботу "Шахтер" обыграл в донецком дерби в Киеве "Олимпик".
- 7 марта "Динамо" победило "Минай", за который сыграл экс-форвард киевлян Артем Милевский.
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