"Ворскла" победила "Мариуполь" в матче с двумя удалениями и пенальти

6 марта, 2021, 15:57

В 17-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" победила "Мариуполь", который доигрывал матч вдевятером

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Игра по обоюдному согласию команд проходила в Полтаве, хотя номинальным хозяином поля был "Мариуполь".

Азовцы остались в меньшинстве на 34-й минуте, когда за фол в своей штрафной был удален Алексей Быков и назначен пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Владислав Кулач.

На 79-й минуте положение "Мариуполя" стало еще тяжелее: за повторное предупреждение красную карточку получил Вячеслав Танковский.

"Ворскла" победила "Мариуполь" 1:0, набрала 28 очков и вышла на четвертое место. Мариупольцы имеют 17 пунктов и идут девятыми.

Чемпионат Украины

17-й тур

6 марта

"Мариуполь" - "Ворскла" 0:1

Гол: Кулач, 35 (пен.)

Удаление: Быков, 34, Танковский, 79 (оба - "Мариуполь")

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