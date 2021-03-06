"Ворскла" победила "Мариуполь" в матче с двумя удалениями и пенальти
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Игра по обоюдному согласию команд проходила в Полтаве, хотя номинальным хозяином поля был "Мариуполь".
Азовцы остались в меньшинстве на 34-й минуте, когда за фол в своей штрафной был удален Алексей Быков и назначен пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Владислав Кулач.
На 79-й минуте положение "Мариуполя" стало еще тяжелее: за повторное предупреждение красную карточку получил Вячеслав Танковский.
"Ворскла" победила "Мариуполь" 1:0, набрала 28 очков и вышла на четвертое место. Мариупольцы имеют 17 пунктов и идут девятыми.
Чемпионат Украины
17-й тур
6 марта
"Мариуполь" - "Ворскла" 0:1
Гол: Кулач, 35 (пен.)
Удаление: Быков, 34, Танковский, 79 (оба - "Мариуполь")
- Напомним, 27 февраля "Ворскла" на своем поле переиграла "Александрию" .
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