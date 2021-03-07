 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоДТП в Польше: Генконсул рассказал о состоянии госпитализированных украинцев

ДТП в Польше: Генконсул рассказал о состоянии госпитализированных украинцев


фото: Reuters
Девять граждан Украины, которые накануне попали в ДТП в Польше, находятся в больницах в тяжелом состоянии

Об этом заявил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк, сообщает Укринформ.

По его словам, из 24 человек, остающихся в больницах, девять - в тяжелом состоянии. Одну из пострадавших женщин, которую вчера ошибочно назвали шестой жертвой автокатастрофы, удалось спасти.

"Сейчас она в реанимации в коме, ее состояние критическое. У остальных лиц состояние также тяжелое, но стабильное ", - рассказал Павлюк.

Он отметил, что украинским дипломатам удалось установить личности жертв автокатастрофы. Для подтверждения этой информации ожидается официальное письмо от прокуратуры города Перемышль.

По данным генконсула, пассажиры автобуса были из многих регионов Украины - Львовской, Тернопольской, Запорожской, Херсонской, Полтавской и Одесской областей.

Павлюк добавил, что двое водителей автобуса были задержаны полицией. После получения показаний водителя, который не был за рулем, должны отпустить. Водитель, который был за рулем в момент ДТП, останется под следствием.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 марта, 2021 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать