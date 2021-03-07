ДТП в Польше: Генконсул рассказал о состоянии госпитализированных украинцев

7 марта, 2021, 15:14

Девять граждан Украины, которые накануне попали в ДТП в Польше, находятся в больницах в тяжелом состоянии

Об этом заявил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк, сообщает Укринформ.

По его словам, из 24 человек, остающихся в больницах, девять - в тяжелом состоянии. Одну из пострадавших женщин, которую вчера ошибочно назвали шестой жертвой автокатастрофы, удалось спасти.

"Сейчас она в реанимации в коме, ее состояние критическое. У остальных лиц состояние также тяжелое, но стабильное ", - рассказал Павлюк.

Он отметил, что украинским дипломатам удалось установить личности жертв автокатастрофы. Для подтверждения этой информации ожидается официальное письмо от прокуратуры города Перемышль.

По данным генконсула, пассажиры автобуса были из многих регионов Украины - Львовской, Тернопольской, Запорожской, Херсонской, Полтавской и Одесской областей.

Павлюк добавил, что двое водителей автобуса были задержаны полицией. После получения показаний водителя, который не был за рулем, должны отпустить. Водитель, который был за рулем в момент ДТП, останется под следствием.

Напомним, в Подкарпатском воеводстве Польши, в ночь на 6 марта 2021 года перевернулся рейсовый автобус Познань-Херсон.

Смертельное ДТП, в результате которого в Польше погибли укринцы, вероятно, произошло из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением.

Власти польского воеводства Подкарпатье сообщили, что в ДТП автобуса Познань - Херсон погибли 6, а не 5 граждан Украины.

6 марта 24 украинца, пострадавших в ДТП автобуса в Польше, возвращаются в Украину .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb