Автобус на Херсон разбился в Польше: есть погибшие и раненые украинцы
Есть жертвы и пострадавшие, передает Еспресо.TV .
"Польша. Вблизи Кашице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. 6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы", - рассказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
По его словам, сейчас украинские консулы выехали на место происшествия, они "взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии".
По данным Польского радио, всего в салоне находилось 57 человек, в том числе двое водителей. Более 30 граждан получили травмы.
На спасательную операцию направили 30 пожарных частей из около 100 чрезвычайников, они разбирают место трагедии.
34 пострадавших доставили в больницы, 18 из них не нуждались госпитализации.
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