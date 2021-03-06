Автобус на Херсон разбился в Польше: есть погибшие и раненые украинцы

6 марта, 2021, 08:46

Неподалеку от города Ярослав, что в Подкарпатском воеводстве Польши, в ночь с 5 на 6 марта 2021 года перевернулся рейсовый автобус Познань-Херсон

Есть жертвы и пострадавшие, передает Еспресо.TV .

"Польша. Вблизи Кашице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. 6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы", - рассказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, сейчас украинские консулы выехали на место происшествия, они "взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии".

По данным Польского радио, всего в салоне находилось 57 человек, в том числе двое водителей. Более 30 граждан получили травмы.

На спасательную операцию направили 30 пожарных частей из около 100 чрезвычайников, они разбирают место трагедии.

34 пострадавших доставили в больницы, 18 из них не нуждались госпитализации.

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