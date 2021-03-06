В Польше сообщили новые данные о количестве погибших в ДТП украинцев

6 марта, 2021, 17:56

Власти польского Подкарпатского воеводства сообщили, что в ДТП автобуса "Познань - Херсон" погибли 6, а не 5 граждан Украины

Об этом сообщает телеканал RMF 24 .

Воевода Подкарпатья Ева Лениарт заявила, что в автобусе находились 57 человек. Все пассажиры - граждане Украины. На месте происшествия были обнаружены тела 5 погибших, 39 человек нуждались в госпитализации.

9 человек уже выписали из больницы и отправили в общежитие в Ярославе, где они ждут возможности вернуться домой. В больницах остаются 29 человек, из них 14 в тяжелом состоянии.

Заместитель районного прокурора Перемышля Беата Старзецка завершила осмотр места происшествия и самого автобуса и заявила, что на месте аварии удалось опознать 3 из 5 погибших (это женщина и двое мужчин) - документы у этих людей были при себе. Личности еще двоих погибших женщин устанавливаются.

Напомним, в Подкарпатском воеводстве Польши в ночь на 6 марта 2021 года перевернулся рейсовый автобус "Познань - Херсон" .

Смертельное ДТП, в результате которого в Польше погибли шесть украинцев, вероятно, произошло из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением.

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