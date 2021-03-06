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Espreso.tvОбществоСмертельное ДТП в Польше: 24 пассажира уже возвращаются в Украину

Смертельное ДТП в Польше: 24 пассажира уже возвращаются в Украину


фото: Reuters
24 украинца, пострадавшие в ДТП автобуса в Польше, возвращаются в Украину

Об этом завил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в twitter.

По его словам, еще 26 украинцев остаются в польских больницах.

"При содействии консулов первая группа из 24 украинцев отправилась в Украину. В больницах остаются 26 наших граждан. Они обеспечены необходимым лечением и круглосуточной консульской опекой", - написал Николенко.

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