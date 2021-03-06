Смертельное ДТП в Польше: 24 пассажира уже возвращаются в Украину

6 марта, 2021, 21:21

24 украинца, пострадавшие в ДТП автобуса в Польше, возвращаются в Украину

Об этом завил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в twitter.

По его словам, еще 26 украинцев остаются в польских больницах.

"При содействии консулов первая группа из 24 украинцев отправилась в Украину. В больницах остаются 26 наших граждан. Они обеспечены необходимым лечением и круглосуточной консульской опекой", - написал Николенко.

ДТП в Польше: при содействии консулов первая группа из 24 украинцев отправилась в Украину. В больницах остаются 26 наших граждан. Они обеспечены необходимым лечением и круглосуточной консульским опекой. "Горячая линия" МИД для родственников: +38 044 238 15 88 - Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 6, 2021

Напомним, в Подкарпатском воеводстве Польши в ночь на 6 марта 2021 года перевернулся рейсовый автобус "Познань - Херсон" .

Смертельное ДТП, в результате которого в Польше погибли шесть украинцев, вероятно, произошло из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением.

Власти польского воеводства Подкарпатье сообщили, что в ДТП автобуса "Познань - Херсон" погибли 6, а не 5 граждан Украины .

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