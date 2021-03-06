В МИДе назвали причину смертельного ДТП с украинцами в Польше

6 марта, 2021, 15:37

Смертельное ДТП, в результате которого в Польше погибли шесть украинцев, вероятно, произошло из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины .

По предварительной версии полиции водитель не справился с управлением, в результате чего автобус слетел в кювет и перевернулся.

Авария произошла 6 марта около 2:00 в районе Кашице, Подкарпатского воеводства. В автобусе, который следовал по маршруту Познань - Херсон, находились 57 украинцев.

В результате аварии погибли 6 граждан Украины, 35 человек получили травмы и были госпитализированы в медицинские учреждения городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Рудна-Мала.

Работники Генерального консульства Украины в Люблине безотлагательно выехали на место происшествия для оказания консульской помощи нашим гражданам и координации взаимодействия с польскими компетентными органами для выяснения всех обстоятельств трагедии, обеспечения пострадавших необходимой медицинской помощью и организации репатриации погибших.

Совместно с перевозчиком и Львовской ОГА решается вопрос доставки в Украину граждан, которые не пострадали в ДТП или будут выписаны из больниц в ближайшее время.

Напомним, в Подкарпатском воеводстве Польши в ночь на 6 марта 2021 года перевернулся рейсовый автобус "Познань - Херсон" .

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