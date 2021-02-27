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Espreso.tvОбществоУчастники акции в поддержку Стерненко зажгли файеры пути в ОГПУ

Участники акции в поддержку Стерненко зажгли файеры пути в ОГПУ


фото: Бабель
Некоторые участники акции в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко зажгли файеры во время движения колонны с Банковой в здание Офиса генерального прокурора

Об этом сообщает Еспресо.TV .

После того как люди начали формировать колонны и пошли к зданию Офиса генерального прокурора, некоторые из протестующих зажгли файеры. Столкновений с полицией пока не было.

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  • Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда. Отметим, Стерненка осудили по статье разбой, а не похищение.
  • Стерненко прокомментировал приговор суда , заявив, что на судью давили подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПГ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов.
  • После приговора активисты объявили акции протеста по всей Украине. В Киеве граждане протестовали под Офисом президента.
  • По факту столкновений на улице Банковой, начато уголовное производство .
  • Активисты объявили бессрочную акцию протеста из-за приговора Стерненко.
  • Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил , что при нем активист Сергей Стерненко не был агентом спецслужбы.
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