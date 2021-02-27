Участники акции в поддержку Стерненко зажгли файеры пути в ОГПУ

27 февраля, 2021, 14:02

Некоторые участники акции в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко зажгли файеры во время движения колонны с Банковой в здание Офиса генерального прокурора

Об этом сообщает Еспресо.TV .

После того как люди начали формировать колонны и пошли к зданию Офиса генерального прокурора, некоторые из протестующих зажгли файеры. Столкновений с полицией пока не было.

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