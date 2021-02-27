"Венедиктова - чума": участники акции в поддержку Стерненко пришли к ОГПУ

27 февраля, 2021, 14:35

Участники акции в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко пришли к зданию Офиса генерального прокурора

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Участники акции вдруг зажгли файеры. На этот раз уже у здания ОГПУ.

Из толпы раздаются лозунги: "Аваков черт", "Венедиктова чума", "Справедливость Стерненку- справедливость для всех", "Стерненку - волю", "Рифу волю!".

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