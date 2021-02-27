"Венедиктова - чума": участники акции в поддержку Стерненко пришли к ОГПУ
27 февраля, 2021, 14:35
Участники акции в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко пришли к зданию Офиса генерального прокурора
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Участники акции вдруг зажгли файеры. На этот раз уже у здания ОГПУ.
Из толпы раздаются лозунги: "Аваков черт", "Венедиктова чума", "Справедливость Стерненку- справедливость для всех", "Стерненку - волю", "Рифу волю!".
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- Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда. Отметим, Стерненка осудили по статье разбой, а не похищение.
- Стерненко прокомментировал приговор суда , заявив, что на судью давили подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПГ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов.
- После приговора активисты объявили акции протеста по всей Украине. В Киеве граждане протестовали под Офисом президента.
- По факту столкновений на улице Банковой, начато уголовное производство .
- Активисты объявили бессрочную акцию протеста из-за приговора Стерненко.
- Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил , что при нем активист Сергей Стерненко не был агентом спецслужбы.
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