Скандал с блогером, которая "выбрала Россию": Медведчук и Кузьмин просят Венедиктову открыть дело на ветерана ООС Штефана
Об этом сообщает " Цензор ".
Нардепы ОПЗЖ Ренат Кузьмин и Виктор Медведчук требуют начать досудебное расследование "фактов преследования, угроз убийством на почве национальной нетерпимости блогеру Таисии Маламан, осуществления подстрекательства к таким противоправным действиям военнослужащим Генерального штаба ВСУ Анатолием Штефаном и принятия срочных мер для обеспечения безопасности блогера и членов его семьи ".
"Циничная расправа над популярным блогером, которая претерпела травлю со стороны военнослужащего Генштаба ВСУ за видео в социальной сети TikTok, получила широкий резонанс в обществе", - говорится в запросе.
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По мнению Медведчука и Кузьмина, действия украинского военного подпадают под ч.4 ст. 27 и ч.2 ст. 129 Уголовного кодекса Украины (подстрекательство к угрозе убийством). Нардепы считают, что публикация офицером ВСУ скандального видео с участием блогера стала "отправной точкой для осуществления террора и преследования".
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"Призывы нашли поддержку у радикалов, и личные данные ее и членов ее семьи, были обнародованы в сети Интернет, а сама [блогер] из-за имеющейся реальной угрозы жизни и здоровью вынуждена покинуть место жительства и скрываться", - говорится в запросе Медведчука.
- Напомним, скандал начался с провокационного видео, где блогер на Майдане Независимости выбрала Россию перед Украиной во время челленджа в TikTok. Ей сделал замечание ветеран ООС Анатолий Штефан, после чего Маламан заявила, что подаст в суд на него и напишет в Минобороны.
- После этого ряд брендов разорвали с Маламан контракты: Торчин , Алло ,
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