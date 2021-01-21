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Espreso.tvОбществоКомпания "Торчин" прекратила сотрудничество с тиктокером, которая угрожала судом полковнику ВСУ

Компания "Торчин" прекратила сотрудничество с тиктокером, которая угрожала судом полковнику ВСУ

Компания "Торчин" прекратила сотрудничество с тиктокером Di.rubens (Таисия М.)

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко в Twitter.

"Вслед за" Алло "сотрудничество с пророссийским блогером Таисией прекратили также Боржоми и Nestle (ТМ Торчин)", - отметил он.

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