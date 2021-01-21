Компания "Торчин" прекратила сотрудничество с тиктокером, которая угрожала судом полковнику ВСУ

21 января, 2021, 12:10

Компания "Торчин" прекратила сотрудничество с тиктокером Di.rubens (Таисия М.)

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко в Twitter.

"Вслед за" Алло "сотрудничество с пророссийским блогером Таисией прекратили также Боржоми и Nestle (ТМ Торчин)", - отметил он.

Читайте также: Киевская тиктокер "выбрала Россию" на Майдане: ей сделал замечание ветеран, теперь она судится

Еще хорошие новости.



Вслед за Алло сотрудничество с пророссийской блогера Таисией прекратили также Боржоми и Nestle (ТМ Торчин). pic.twitter.com/zXaiaxIHFE - Сергей Стерненко (@sternenko) January 21, 2021

Напомним, 20 января в компании "Алло" отметили , что прекращают любое сотрудничество с тиктокером Di.rubens и не разделяют й позиции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb