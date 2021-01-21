Компания "Торчин" прекратила сотрудничество с тиктокером, которая угрожала судом полковнику ВСУ
21 января, 2021, 12:10
Компания "Торчин" прекратила сотрудничество с тиктокером Di.rubens (Таисия М.)
Об этом сообщил активист Сергей Стерненко в Twitter.
"Вслед за" Алло "сотрудничество с пророссийским блогером Таисией прекратили также Боржоми и Nestle (ТМ Торчин)", - отметил он.
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Еще хорошие новости.- Сергей Стерненко (@sternenko) January 21, 2021
Вслед за Алло сотрудничество с пророссийской блогера Таисией прекратили также Боржоми и Nestle (ТМ Торчин). pic.twitter.com/zXaiaxIHFE
- Напомним, 20 января в компании "Алло" отметили , что прекращают любое сотрудничество с тиктокером Di.rubens и не разделяют й позиции.
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