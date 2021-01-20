Киевская тиктокер "выбрала Россию" на Майдане: ей сделал замечание ветеран, теперь она подала в суд

О ситуации со скандалом рассказывает Еспресо.TV .

Оригинальное видео, пользовательница TikTok @ di.rubens удалила со своего аккаунта, через которое все началось:

Полковник Анатолий Штефан возмутился этим видео в соцсети.

"Я считаю это недопустимым, неправильным", - отметил Штефан и назвал ее слова позорным поступком.

"Предлагаю этой даме отреагировать на данный факт, записать видео (с извинениями) и распространить своими ресурсами относительно своей позиции, надеюсь на украинском (если она такая)", - добавил он.

После этого тиктокер выпустила два видео с обвинениями ветерана.

"Знакомьтесь - позор украинской армии!" - прокомментировала она на русском реакцию Штефана, обвинив того в войне с собственными гражданами. Тиктокерка заявила, что инициирует против него уголовное дело. Также по ее словам, готовится иск в суд и идет рассмотрение дела в Минобороны.

Сам Штефан упреки девушки назвал атакой на Вооруженные Силы.

"7 лет войны скажете Вы? Нет. Это досадная реальность настоящего! И это удар российскими методами, нарратив и посланиями (именно так они и пишут) ни по мне или моей репутации. Это удар по Вооруженным силам и ее воинам! Это удар по защитникам ! И причем с ярко выраженным российским акцентом и на русском языке ", - отметил полковник ВСУ.