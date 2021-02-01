Киевскую тиктокерку, которая "выбрала Россию", взяло "под защиту" молодежное крыло ОПЗЖ
Об этом сообщает пресс-служба партии.
По словам руководителя молодежного крыла ОПЗЖ Артема Марчевского, блогеру окажут юридическую помощь и возьмут на себя расходы.
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"Таисия вынуждена скрываться за пределами города, поскольку ей и ее родителям регулярно поступают угрозы. К травле подключилась также ряд "патриотических" организаций и некоторые народные депутаты", - сказано в сообщении.
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Также пресс-служба партии сообщает, что блогер собирается обратиться в Госбюро расследований и международные правозащитные организации.
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"Свою честь и достоинство я буду отстаивать в суде. Также обращусь к ГБР. Я благодарна молодежному крылу ОПЗЖ за публичную поддержку", - заявила девушка.
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