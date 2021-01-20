Сеть "Алло" прекратила сотрудничество с тиктокером, которая угрожала судом полковнику ВСУ за замечания в соцсети
Об этом сообщила пресс-служба компании в Teleram.
"Официально заявляем, что блогер Di.rubens (Таисия М.) никогда не работала в ООО АЛЛО.
Она участвовала в изготовлении контента на официальном канале Алло в ТикТок в качестве актрисы по заказу подрядчика, занимающегося работой с блогерами", - отметили в компании.
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В "Алло" добавили, что "не разделяют личной позиции блогера Di.rubens".
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"Со своей стороны компания Алло отказывается от каких-либо услуг Таисии М.", - добавили в сети магазинов.
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