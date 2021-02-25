Лига Европы: "Наполи" неожиданно вылетел от "Гранады"

25 февраля, 2021, 22:06

Испанская "Гранада" сумела пройти итальянский "Наполи" в 1/16 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодняшняя встреча завершилась победой "Наполи" со счетом 2:1, однако этого не хватило, чтобы пройти в следующий раунд Лиги Европы. В первом матче "Гранада" победила итальянцев (2:0).

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 26 февраля. Первые матчи этой стадии пройдут 11 марта.

Лига Европы

1/16 финала

25 февраля

"Наполи" (Италия) - "Гранада" (Испания) 2:1 (первый матч - 0:2)

Голы: Зелински, 3, Руис, 59 - Монторо, 25

25 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" победил "Маккаби" из Тель-Авив .

В параллельной встрече лондонский "Арсенал" победил лиссабонской "Бенфики".

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