Дубль Обамеянга вывел "Арсенал" в следующий раунд Лиги Европы

25 февраля, 2021, 21:56

В матче 1/16 финала Лиги Европы лондонский "Арсенал" победил лиссабонскую "Бенфику"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Первый матч между командами завершился вничью - 1:1. Сегодня без победителя не обошлось. Обамеянг отметился дублем, еще один мяч за "Арсенал" забил Киран Тирни.

Диогу Гонсалвеш и Рафа сумели забить за "Бенфику" лишь по 1 голу, поэтому лиссабонцы покидают Лигу Европы.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 26 февраля. Первые матчи этой стадии пройдут 11 марта.

Лига Европы

1/16 финала

25 февраля

"Арсенал" (Англия) - "Бенфика" (Португалия) 3: 2 (первый матч - 1:1)

Голы: Обамеянг, 21, 87, Тирни, 67 - Гонсалвеш, 43, Силва, 61

25 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" победил "Маккаби" из Тель-Авив .

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