Дубль Обамеянга вывел "Арсенал" в следующий раунд Лиги Европы
25 февраля, 2021, 21:56
В матче 1/16 финала Лиги Европы лондонский "Арсенал" победил лиссабонскую "Бенфику"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Первый матч между командами завершился вничью - 1:1. Сегодня без победителя не обошлось. Обамеянг отметился дублем, еще один мяч за "Арсенал" забил Киран Тирни.
Диогу Гонсалвеш и Рафа сумели забить за "Бенфику" лишь по 1 голу, поэтому лиссабонцы покидают Лигу Европы.
Жеребьевка 1/8 финала пройдет 26 февраля. Первые матчи этой стадии пройдут 11 марта.
Лига Европы
1/16 финала
25 февраля
"Арсенал" (Англия) - "Бенфика" (Португалия) 3: 2 (первый матч - 1:1)
Голы: Обамеянг, 21, 87, Тирни, 67 - Гонсалвеш, 43, Силва, 61
- 25 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" победил "Маккаби" из Тель-Авив .
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