"Если не выгоните чертей, они уничтожат и вас": Стерненко в письме из СИЗО обратился к Зеленскому и поблагодарил протестующих
Соответствующее письмо Стерненко опубликовал в Telegram .
Адвокат посетил Сергея Стерненко в СИЗО. Сергей передает привет и благодарность всем за акции, которые прошли по всей стране 23 февраля. Он призывает бороться дальше - за общее право на справедливость.
"Я видел ваши, граждане Украины, протесты под ОП, вы крутые", - написал Стерненко.
Также в письме он обратился к президенту Владимиру Зеленскому.
"Хочу извиниться перед президентом за то, что в суде назвал его словом из трех букв. С моей стороны было неправильно так говорить о гаранте, который, как видим, обеспечивает в Украине правовой порядок. Господин президент! Мне больно за то, что ваша команда толкает страну к пропасти. У меня нет симпатий к вам, но я очень переживаю за государство. Если вы не выгоните чертей, они уничтожат и вас ", - написал активист.
Стерненко выразил уважение Сергею Кошману, который уволился из Офиса президента.
- Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году, активиста арестовали в зале суда. Отметим, Стерненка осудили по статье разбой, а не похищение.
- Стерненко прокомментировал приговора суда, заявив, что на судью давили подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПУ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов.
- После приговора активисты объявили акции протеста по всей Украине. В Киеве граждане протестовали под Офисом президента.
- По факту столкновений на улице Банковой, начато уголовное производство .
- Активисты объявили бессрочную акцию протесты из-за приговора Стерненко.
- Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что при нем активист Сергей Стерненко ни был агентом спецслужбы.
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