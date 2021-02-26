"Если не выгоните чертей, они уничтожат и вас": Стерненко в письме из СИЗО обратился к Зеленскому и поблагодарил протестующих

26 февраля, 2021, 12:51

Активист Сергей Стерненко написал письмо из СИЗО, где поблагодарил протестующих, которые вышли под здание ОПУ и другие места и обратился к президенту Владимиру Зеленскому

Соответствующее письмо Стерненко опубликовал в Telegram .

Адвокат посетил Сергея Стерненко в СИЗО. Сергей передает привет и благодарность всем за акции, которые прошли по всей стране 23 февраля. Он призывает бороться дальше - за общее право на справедливость.

"Я видел ваши, граждане Украины, протесты под ОП, вы крутые", - написал Стерненко.

Также в письме он обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

"Хочу извиниться перед президентом за то, что в суде назвал его словом из трех букв. С моей стороны было неправильно так говорить о гаранте, который, как видим, обеспечивает в Украине правовой порядок. Господин президент! Мне больно за то, что ваша команда толкает страну к пропасти. У меня нет симпатий к вам, но я очень переживаю за государство. Если вы не выгоните чертей, они уничтожат и вас ", - написал активист.

Стерненко выразил уважение Сергею Кошману, который уволился из Офиса президента.

Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году, активиста арестовали в зале суда. Отметим, Стерненка осудили по статье разбой, а не похищение.

7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году, активиста арестовали в зале суда. Отметим, Стерненка осудили по статье разбой, а не похищение. Стерненко прокомментировал приговора суда, заявив, что на судью давили подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПУ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов.

прокомментировал приговора суда, заявив, что на судью давили подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПУ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов. После приговора активисты объявили акции протеста по всей Украине. В Киеве граждане протестовали под Офисом президента.

По факту столкновений на улице Банковой, начато уголовное производство .

начато уголовное производство . Активисты объявили бессрочную акцию протесты из-за приговора Стерненко.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что при нем активист Сергей Стерненко ни был агентом спецслужбы.

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