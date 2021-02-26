20-летний футболист "Динамо" попал в сборную лучших игроков Лиги Европы

26 февраля, 2021, 12:13

Защитник киевского "Динамо" Александр Сирота попал в символическую сборную лучших игроков повторных матчей 1/8 финала Лиги Европы

Об этом сообщает официальный twitter "Динамо".

Александр Сирота стал одним из лучших игроков 1/16 финала Лиги Европы и занял место центрального защитника в символической сборной повторных матчей.

Сборная лучших игроков повторных матчей 1/16 финала Лиги Европы:

Голкипер: Линде ( "Мольде").

Защитники: Тирни ( "Арсенал"), Сирота ( "Динамо"), Бах ( "Славия").

Полузащитники: Улланн-Андерсен ( "Мольде"), Классен ( "Аякс"), Алле ( "Тоттенхэм"), Кент ( "Рейнджерс").

Нападающие: Винисиус ( "Тоттенхэм"), Морелос ( "Рейнджерс"), Жерар Морено ( "Вильярреал").

FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) February 26, 2021

Прямая трансляция жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы будет доступна на телеканале "Футбол 1", а также "Volia Football HD 1" на Медиасервисе Megogo. Начало запланировано на 14:00.

В 1/8 финала Лиги Европы сыграют 16 команд. Речь идет о командах "Тоттенхэм", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" (все - Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Вильярреал", "Гранада" (обе - Испания), "Мольде" (Норвегия), "Рейнджерс "(Шотландия)," Янг Бойз "(Швейцария)," Динамо "(Загреб, Хорватия)," Славия "(Чехия)," Милан "," Рома "(обе - Италия)," Олимпиакос "(Греция), а также "Шахтер" и "Динамо" (обе - Украина).

Первые матчи этой стадии пройдут 11 марта.

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