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ВАКС арестовал экс-первого заместителя главы ПриватБанка Яценко, залог - 52 млн


фото: Facebook Володимира Яценка
Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего чиновника ПриватБанка Владимира Яценко до 22 апреля

Согласно решению суда, он может выйти под залог в 52 миллионов 210 тысяч гривен, сообщает Радио Свобода.

Прокуроры просили арестовать Яценко и назначить ему залог в размере 137 млн.

Адвокаты утверждают, что их подзащитный не убегал из Украины, а летел в австрийской Вены на плановый осмотр врача. Яценко якобы должен был вернуться в Украину и 25 февраля с семьей улететь на отдых. Защита предоставил соответствующие документы.

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  • Напомним, 22 февраля в "Борисполе" НАБУ посадило чартер Днепр-Вена с экс-чиновником ПриватБанка Владимир Яценко, который отправился в Австрию менее чем через час после подписания ему подозрения.
  • Фигурант дела ПриватБанка пытался убежать в Австрию из-за "слива" планов правоохранителей, заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
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