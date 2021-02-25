ВАКС арестовал экс-первого заместителя главы ПриватБанка Яценко, залог - 52 млн

25 февраля, 2021, 07:20

Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего чиновника ПриватБанка Владимира Яценко до 22 апреля

Согласно решению суда, он может выйти под залог в 52 миллионов 210 тысяч гривен, сообщает Радио Свобода.

Прокуроры просили арестовать Яценко и назначить ему залог в размере 137 млн.

Адвокаты утверждают, что их подзащитный не убегал из Украины, а летел в австрийской Вены на плановый осмотр врача. Яценко якобы должен был вернуться в Украину и 25 февраля с семьей улететь на отдых. Защита предоставил соответствующие документы.

Читайте также: Подозрение Яценко в деле ПриватБанка отказался подписывать процессуальный прокурор, поэтому это сделала Венедиктова, - Бутусов

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb