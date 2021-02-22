Подозрение Яценко в деле ПриватБанка отказался подписывать процессуальный прокурор, поэтому это сделала Венедиктова, - Бутусов

22 февраля, 2021, 17:43

После отказа следственного прокурора подписать подозрение экс-чиновнику ПриватБанка Яценко кто-то сообщил ему о необходимости покинуть Украину

Об этом главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов рассказал в Faebook.

"По данным источников "Цензор.нет" вырисовывается следующая картина. Сегодня около 9:00 генеральный прокурор Ирина Венедиктова пригласила одного из процессуальных руководителей по делу о хищении средств ПриватБанка прокурора САП Щура и предложила ему подписать подозрение экс-первому председателю ПриватБанка Владимиру Яценко. Это один из ближайших сотрудников и финансовых менеджеров олигарха Игоря Коломойского, который играл и играет важную роль в его системе", - рассказал он.

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По словам Бутусова, прокурор САП Щур отказался подписывать подозрение и тогда Венедиктова сделала это собственноручно.

"Трудно было предсказать такое решение, но почти сразу произошла утечка информации. Около 9:30 из Днипра в Вену вылетел чартерный самолет авиакомпании "Роза ветров" (совладельцем которой является Коломойский), на борту которого был Яценко. Поскольку Яценко не находился в розыске, запретить вылет никто не мог. Очевидно, Яценко на всякий случай предвидел и готовился к вылету, не имея понимания - посмеют ли ему выписать подозрение", - отметил журналист.

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Бутусов рассказал, что детективы НАБУ получили сообщение от Госпогранслужбы, когда Яценко сел в самолет.

Детектив Скомаров, который вел дело, сразу позвонил в Украэрорух с требованием запретить самолету пересечении госграницы.

К тому времени самолет прошел Кропивницкий. Украэрорух запросил подтверждение данного решения.

"Тогда директор НАБУ Артем Сытник позвонил по спецсвязи главе "Украэроруха" и подтвердил полномочия детектива. Чартер с Яценко развернули над Львовом. Диспетчер отменил коридор для воздушного судна и направил самолет в аэропорт Борисполь", - написал Бутусов.

По словам Бутусова, еще 10 минут, и самолет покинул бы территорию Украины, и Яценко можно было бы получить только через экстрадицию.

"Подозрение Яценко - это первое дело по высшему руководству ПриватБанка, и раньше это казалось немыслимым! Дело о хищении в банке оставалось все эти годы фактовым. Сам Коломойский был и остается весьма в близких отношениях с руководством "Слуги народа" и Офиса президента, и сохраняет большое влияние на власть. Это дело, несомненно, вызовет большой резонанс не только в Украине. На фоне процесса против Коломойского в США, Венедиктова и Сытник действуют синхронно с американцами и предъявляют подозрение одному из топ-менеджеров, который является одним из важных элементов всей финансовой империи Коломойского. Тем самым усиливается позиция американского расследования", - утверждает Юрий Бутусов.

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