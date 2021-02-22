В "Борисполе" НАБУ посадило чартер Днипро-Вена с экс-чиновником ПриватБанка Яценко: утром ему объявили о подозрении

22 февраля, 2021, 15:24

22 февраля генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение бывшему первому заместителю главы ПриватБанка Владимиру Яценко

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Соучредителю Monobank и экс-топу ПриватБанка в последние месяцы перед его национализацией утром 22 февраля сообщила о подозрении.

В НАБУ отметили, что подозрение по ч. 5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Яценко согласовала генпрокурор Ирина Венедиктова.

"По оперативной информации, экс-чиновник планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днипра. Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся в Госавиаслужбу, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", где начато проведение неотложных следственных действий" , - сообщили в бюро

Глава Совета общественного контроля НАБУ Марк Савчук прокомментировал задержание. По его словам, в 9 часов утра генпрокурор подписала подозрение, а уже в 10:30 Владимир Яценко сел на чартерный самолет Днипро-Вена.

"Директор НАБУ (Артем Сытник) и старший детектив дела Приват (Дмитрий Скомаров) смогли все-таки дорваться до Госавиаслужбы, чтобы посадили самолет", - отметил он.

Он отметил, что самолет посадили в Борисполе и проходит задержание Яценко.

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