Фигурант дела ПриватБанка попытался сбежать в Австрию благодаря сливу информации, - Венедиктова

22 февраля, 2021, 16:39

Фигурант дела ПриватБанка совершил попытку побега в Австрию из-за слива планов правоохранителей

Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова написала в Facebook.

"Круг лиц, которые были проинформированы о количестве подозрений, подписанных мной, очень узок. Это не помешало господину, который в то время работал первым заместителем председателя правления "ПриватБанка", каким-то удивительным способом заказать чартерный рейс в Вену, находясь в Днипре. Благодаря нашим совместным действиям, самолет совершит посадку в Борисполе", - написала Венедиктова.

При этом она выразила уверенность, что слив планов правоохранителей станет темой отдельного расследования.

Напомним, 22 февраля генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение бывшему первому заместителю главы ПриватБанка Владимиру Яценко.

Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Яценко в Борисполе при попытке бегства из Днипра в Вену чартерным рейсом.

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