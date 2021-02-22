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Espreso.tvЭкономикаФигурант дела ПриватБанка попытался сбежать в Австрию благодаря сливу информации, - Венедиктова

Фигурант дела ПриватБанка попытался сбежать в Австрию благодаря сливу информации, - Венедиктова


фото: suspilne
Фигурант дела ПриватБанка совершил попытку побега в Австрию из-за слива планов правоохранителей

Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова написала в Facebook.

"Круг лиц, которые были проинформированы о количестве подозрений, подписанных мной, очень узок. Это не помешало господину, который в то время работал первым заместителем председателя правления "ПриватБанка", каким-то удивительным способом заказать чартерный рейс в Вену, находясь в Днипре. Благодаря нашим совместным действиям, самолет совершит посадку в Борисполе", - написала Венедиктова.

При этом она выразила уверенность, что слив планов правоохранителей станет темой отдельного расследования.

  • Напомним, 22 февраля генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение бывшему первому заместителю главы ПриватБанка Владимиру Яценко.
  • Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Яценко в Борисполе при попытке бегства из Днипра в Вену чартерным рейсом.

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