В Киеве 12-летняя девочка упала с восьмого этажа
25 февраля, 2021, 13:42
В столице девочка выпала из окна многоэтажки, потерпевшую с многочисленными травмами доставили в больницу
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"Ночью в полицию Киева поступила информация о том, что на улице Зодчих несовершеннолетний выпала из окна восьмого этажа", - говорится в сообщении.
С многочисленными травмами и переломами 12-летнюю потерпевшую врачи госпитализировали в медицинское учреждение.
На месте правоохранители проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все детали инцидента. После проведения проверки события будет дана правовая квалификация.
- Напомним, 28 января в ЖК "Чайка" в Киевской области мальчик выпал с балкона и разбился насмерть .
- 2 февраля в Киеве с балкона 17-го этажа жилого дома упала девочка .
- 15 февраля, в столичной полиции поступило сообщение о падении девочки с высоты на улице Княжий Затон, что в Дарницком районе столицы.
- В Дарницком районе Киева из общего балкона многоэтажки выпала 15-летняя девочка , она погибла на месте.
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