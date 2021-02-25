В Киеве 12-летняя девочка упала с восьмого этажа

25 февраля, 2021, 13:42

В столице девочка выпала из окна многоэтажки, потерпевшую с многочисленными травмами доставили в больницу

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Ночью в полицию Киева поступила информация о том, что на улице Зодчих несовершеннолетний выпала из окна восьмого этажа", - говорится в сообщении.

С многочисленными травмами и переломами 12-летнюю потерпевшую врачи госпитализировали в медицинское учреждение.

На месте правоохранители проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все детали инцидента. После проведения проверки события будет дана правовая квалификация.

Напомним, 28 января в ЖК "Чайка" в Киевской области мальчик выпал с балкона и разбился насмерть .

2 февраля в Киеве с балкона 17-го этажа жилого дома упала девочка .

15 февраля, в столичной полиции поступило сообщение о падении девочки с высоты на улице Княжий Затон, что в Дарницком районе столицы.

В Дарницком районе Киева из общего балкона многоэтажки выпала 15-летняя девочка , она погибла на месте.

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