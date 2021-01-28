Под Киевом мальчик разбился насмерть, выпав с 15-го этажа

28 января, 2021, 15:26

В ЖК "Чайка" в Киевской области мальчик выпал с балкона и разбился насмерть

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Ребенок разделся на общем балконе и упал с 15-го этажа.

От полученных травм мальчик примерно десяти лет умер мгновенно. По словам свидетелей, сначала на землю упал телефон и сразу за ним ребенок.