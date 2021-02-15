В Киеве 13-летняя девочка упала с 14 этажа
Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.
Отмечается, сегодня, 15 февраля, в столичную полицию поступило сообщение о падении девочки из высотки на улице Княжий Затон, что в Дарницком районе столицы.
На вызов выехали патрульные, следственно-оперативная группа территориального управления полиции, инспекторы ювенальной превенции и врачи. По предварительной информации, 13-летняя девочка, местная жительница, упала с балкона 14-го этажа.
Событие должным образом зарегистрировано в Дарницком управлении полиции. После установления всех обстоятельств и проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события.
- Напомним, 28 января в ЖК "Чайка" в Киевской области мальчик выпал с балкона и разбился насмерть.
- 2 февраля в Киеве с балкона 17-го этажа жилого дома упала девочка.
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