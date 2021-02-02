В Киеве девочка разбилась насмерть: упала с 17-го этажа

2 февраля, 2021, 19:58

В столице полицейские устанавливают обстоятельства гибели девочки в результате падения с балкона 17-го этажа жилого дома

Об этом сообщает в Facebook Отдел коммуникации полиции Киева.

"Полицейские устанавливают обстоятельства падения девочки с балкона многоэтажки в Голосеевском районе Киева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 16 часов в столичную полицию поступило сообщение о падении девочки с высоты на улице Михаила Максимовича.

На вызов выехали патрульные, следственно-оперативная группа территориального и Главного управлений полиции, инспекторы ювенальной превенции и врачи.

По предварительной информации, девочка 2007 года рождения упала с балкона 17-го этажа. Она жительница дома, где произошла трагедия.

Напомним, 28 января в ЖК "Чайка" в Киевской области мальчик выпал с балкона и разбился насмерть.

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