В Киеве девочка разбилась насмерть: упала с 17-го этажа
2 февраля, 2021, 19:58
В столице полицейские устанавливают обстоятельства гибели девочки в результате падения с балкона 17-го этажа жилого дома
Об этом сообщает в Facebook Отдел коммуникации полиции Киева.
"Полицейские устанавливают обстоятельства падения девочки с балкона многоэтажки в Голосеевском районе Киева", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 16 часов в столичную полицию поступило сообщение о падении девочки с высоты на улице Михаила Максимовича.
На вызов выехали патрульные, следственно-оперативная группа территориального и Главного управлений полиции, инспекторы ювенальной превенции и врачи.
По предварительной информации, девочка 2007 года рождения упала с балкона 17-го этажа. Она жительница дома, где произошла трагедия.
- Напомним, 28 января в ЖК "Чайка" в Киевской области мальчик выпал с балкона и разбился насмерть.
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