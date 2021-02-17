В Киеве 15-летняя девушка разбилась насмерть, выпав с 16 этажа

17 февраля, 2021, 16:05

В Дарницком районе Киева с общего балкона многоэтажки выпала 15-летняя девочка, она погибла на месте

Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"В столичную полицию поступила информация о падении девочки с многоэтажки на улице Архитектора Вербицкого. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, ювенальные полицейские и медики", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, 15-летняя девушка выпала с общего балкона на 16-м этаже и погибла на месте.

В результате падения, несовершеннолетняя получила телесные повреждения несовместимые с жизнью. На месте происшествия работают правоохранители, которые проводят первоочередные следственные действия.

Начато уголовное производство. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 28 января в ЖК "Чайка" в Киевской области мальчик выпал с балкона и разбился насмерть.

2 февраля в Киеве с балкона 17-го этажа жилого дома упала девочка.

15 февраля, в столичную полицию поступило сообщение о падении девочки с высотки на улице Княжий Затон, в Дарницком районе столицы.

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