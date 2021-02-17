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Espreso.tvОбществоВ Киеве 15-летняя девушка разбилась насмерть, выпав с 16 этажа

В Киеве 15-летняя девушка разбилась насмерть, выпав с 16 этажа

В Дарницком районе Киева с общего балкона многоэтажки выпала 15-летняя девочка, она погибла на месте

Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"В столичную полицию поступила информация о падении девочки с многоэтажки на улице Архитектора Вербицкого. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, ювенальные полицейские и медики", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, 15-летняя девушка выпала с общего балкона на 16-м этаже и погибла на месте.

В результате падения, несовершеннолетняя получила телесные повреждения несовместимые с жизнью. На месте происшествия работают правоохранители, которые проводят первоочередные следственные действия.

Начато уголовное производство. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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