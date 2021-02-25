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Дело ПриватБанка: экс-чиновник Яценко вышел под залог в 52 млн грн

Бывший первый заместитель председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко, которого подозревают в присвоении имущества, вышел под залог

Об этом сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис в комментарии УП .

"За экс-заместителя руководителя крупного банка (Владимира Яценко - ред.), которому накануне была избрана мера пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога - внесли средства. Залог внесен в полном объеме, как это определено в постановлении, то есть 52 млн 210 тыс грн ", - отметила пресс-секретарь.

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По ее словам, залог внесло общество, но название его суд не может обнародовать.

  • Напомним, 22 февраля в "Борисполе" НАБУ посадило чартер Днепр-Вена с экс-чиновником ПриватБанка Владимир Яценко, который отправился в Австрию менее чем через час после подписания ему подозрения.
  • Фигурант дела ПриватБанка пытался убежать в Австрию из-за "слива" планов правоохранителей, заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
  • Впоследствии, Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего чиновника ПриватБанка Владимира Яценко до 22 апреля, с возможностью внесения залога.

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