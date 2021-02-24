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Espreso.tvОбществоСтерненко в одесском СИЗО переведут в отдельную камеру, - адвокаты

Стерненко в одесском СИЗО переведут в отдельную камеру, - адвокаты


фото: fb
Активиста Сергея Стерненко, который находится в одесском СИЗО после приговора по делу о похищении человека, переведут в отдельную камеру из-за угроз

Об этом сообщил адвокат Маси Найем в Facebook.

Сергей оставаться в Одесском СИЗО, и к нему будут применены соответствующие меры безопасности в виде перевода в отдельную камеру.

"Это важно, поскольку в настоящее время продолжаются угрозы со стороны пророссийских сил. У этих сил конкретные фамилии - А. Шарий и народный депутат Украины И. Кива", - написал адвокат.

  • Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда.
  • Найем ранее заявил, что не знает, где Стерненко.
  • Пропагандист Анатолий Шарий решил "поздравить" активиста Сергея Стерненко и показать, что его ждут в одесском СИЗО.
  • Стерненко находится в одном из следственных изоляторов Одессы.

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