Стерненко в одесском СИЗО переведут в отдельную камеру, - адвокаты
24 февраля, 2021, 15:45
Активиста Сергея Стерненко, который находится в одесском СИЗО после приговора по делу о похищении человека, переведут в отдельную камеру из-за угроз
Об этом сообщил адвокат Маси Найем в Facebook.
Сергей оставаться в Одесском СИЗО, и к нему будут применены соответствующие меры безопасности в виде перевода в отдельную камеру.
"Это важно, поскольку в настоящее время продолжаются угрозы со стороны пророссийских сил. У этих сил конкретные фамилии - А. Шарий и народный депутат Украины И. Кива", - написал адвокат.
- Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда.
- Найем ранее заявил, что не знает, где Стерненко.
- Пропагандист Анатолий Шарий решил "поздравить" активиста Сергея Стерненко и показать, что его ждут в одесском СИЗО.
- Стерненко находится в одном из следственных изоляторов Одессы.
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