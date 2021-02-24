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Стерненко находится в СИЗО Одессы - адвокат Найем


фото: hromadske
Активист Сергей Стерненко, которого приговорили к 7 годам и 3 месяцам по делу о похищении человека, находится в одном из следственных изоляторов Одессы

Об этом адвокат активиста Маси Найем сообщил в комментарии Цензор.НЕТ .

В каком именно СИЗО находится активист - адвокат не уточнил.

  • Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда.
  • Найем ранее заявил, что не знает, где Стерненко.
  • Пропагандист Анатолий Шарий решил "поздравить" активиста Сергея Стерненко и показать, что его ждут в одесском СИЗО.

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