Стерненко находится в СИЗО Одессы - адвокат Найем
24 февраля, 2021, 11:48
Активист Сергей Стерненко, которого приговорили к 7 годам и 3 месяцам по делу о похищении человека, находится в одном из следственных изоляторов Одессы
Об этом адвокат активиста Маси Найем сообщил в комментарии Цензор.НЕТ .
В каком именно СИЗО находится активист - адвокат не уточнил.
- Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда.
- Найем ранее заявил, что не знает, где Стерненко.
- Пропагандист Анатолий Шарий решил "поздравить" активиста Сергея Стерненко и показать, что его ждут в одесском СИЗО.
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