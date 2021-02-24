Надбавку к пенсиям в 400 грн пенсионеры не увидят еще до октября 2021 года - Розенко

24 февраля, 2021, 16:28

Обещанные 400 грн надбавки к пенсиям людей в возрасте 65 лет и старше правительство перенесло с 1 июля на 1 октября текущего года

Об этом заявил министр социальной политики Украины (2014-2016 гг.) Павел Розенко в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.

"Начнем с того, что правительство приняло постановление о перерасчете пенсий с 1 марта. Приняло правительство данное постановление под давлением экспертов и журналистов, ведь до начала марта оставалось меньше одной недели. И без неприятных вещей для пенсионеров здесь не обошлось. Так, обещанные 400 грн надбавки к пенсиям людей в возрасте 65 лет и старше, правительство перенесло с 1 июля на 1 октября. Президент Владимир Зеленский вообще обещал ввести такое постановление с 1 января текущего года. Теперь же власть переносит выплаты почти на год и обещанные 400 грн надбавки к пенсиям пенсионеры не увидят до 1 октября. " - пояснил Розенко

Павел Розенко добавил, что причинами таких действий власти является неправильно сформированный бюджет и некомпетентность правительства. Так, впервые в истории Украины между первым и вторым чтением государственного бюджета страны в Верховной Раде, в пенсионный фонд забрали 8 млрд грн и передали эти средства на финансирование работников прокуратуры и Офис президента.

"Для нынешней власти работники прокуратуры и Офиса президента наименее защищенные люди. Получается, что пенсионеры в нашей стране живут лучше, чем чиновники. Вот такие приоритеты Зеленского и "слуг народа". " - добавил Розенко

Также Розенко прокомментировал введение накопительной пенсионной системы в Украине.

"Сразу хочу подчеркнуть, что внедрение накопительной пенсионной системы в Украине не решает проблемы нынешних категорий пенсионеров, или людей в возрасте 50 лет и старше. Они как были за чертой бедности, так и остаются. Больше всего, если проголосуют за данную систему, она будет работать для людей в возрасте до 45 лет. ", - пояснил Розенко.