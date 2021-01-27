Кабмин предлагает определить 1 марта датой ежегодной индексации пенсий
Об этом премьер-министр Украины написал в Telegram.
"Сегодня мы утвердили соответствующий законопроект, имеющий целью совершенствование пенсионного законодательства и соответственно рост пенсионного обеспечения граждан. Этот вопрос не должен быть элементом политических манипуляций. Мы предлагаем сделать все прозрачно и установить четкие сроки, когда должна происходить индексация", - написал Шмыгаль.
Согласно пояснительной записке к проекту закона, документ предусматривает установление 1 марта датой ежегодной индексации пенсий.
Кроме того, проект закона предлагает внедрение индексаций пенсий группам лиц, к которым она ранее не применялась, - военнослужащим, государственным служащим, научным работникам и т. п.
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