Кабмин предлагает определить 1 марта датой ежегодной индексации пенсий

27 января, 2021, 13:30

Правительство предлагает с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта

Об этом премьер-министр Украины написал в Telegram.

"Сегодня мы утвердили соответствующий законопроект, имеющий целью совершенствование пенсионного законодательства и соответственно рост пенсионного обеспечения граждан. Этот вопрос не должен быть элементом политических манипуляций. Мы предлагаем сделать все прозрачно и установить четкие сроки, когда должна происходить индексация", - написал Шмыгаль.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, документ предусматривает установление 1 марта датой ежегодной индексации пенсий.

Кроме того, проект закона предлагает внедрение индексаций пенсий группам лиц, к которым она ранее не применялась, - военнослужащим, государственным служащим, научным работникам и т. п.

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