Шмыгаль анонсировал начало внедрения накопительной пенсионной системы в текущем году
9 февраля, 2021, 11:56
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что внедрение накопительной пенсионной системы начнется в 2021 году
Об этом Шмыгаль сказал во время всеукраинского форума "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы".
"Уверен, что в этом году мы все увидим уже введения законодательства и введение такой накопительной системы в Украине", - сказал Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что на сегодняшний день солидарная пенсионная система исчерпывает себя, потому введения накопительной пенсии позволит украинцам накапливать самостоятельно а государству - привлечь дополнительный инвестиционный ресурс.
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