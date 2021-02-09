Шмыгаль анонсировал начало внедрения накопительной пенсионной системы в текущем году

9 февраля, 2021, 11:56

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что внедрение накопительной пенсионной системы начнется в 2021 году

Об этом Шмыгаль сказал во время всеукраинского форума "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы".

"Уверен, что в этом году мы все увидим уже введения законодательства и введение такой накопительной системы в Украине", - сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что на сегодняшний день солидарная пенсионная система исчерпывает себя, потому введения накопительной пенсии позволит украинцам накапливать самостоятельно а государству - привлечь дополнительный инвестиционный ресурс.

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