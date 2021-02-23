С 1 марта пенсии вырастут в среднем на 300 грн, - Шмыгаль
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Facebook.
"С 1 марта пенсии вырастут на 11%. Это означает, что в среднем пенсионные выплаты увеличатся на более чем 300 грн. Такая индексация коснется восьми миллионов наших пенсионеров", - написал Шмыгаль.
Он отметил, что сейчас в законодательстве не определена дата, когда правительство индексировать пенсии. Однако, напомнил премьер, правительство подало законопроект, по которому индексация пенсий станет автоматической и будет проходить ежегодно с 1 марта.
"То есть не политики, а закон будет определять дату увеличения пенсионных выплат", - подчеркнул Шмыгаль.
Кроме того, премьер добавил, что уже в этом году правительство совместно с парламентом планирует решить все нормативные вопросы для запуска второго уровня пенсионной системы.
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