С 1 марта пенсии вырастут в среднем на 300 грн, - Шмыгаль

23 февраля, 2021, 14:34

С 1 марта пенсии в Украине вырастут на 11% или в среднем на 300 грн

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Facebook.

"С 1 марта пенсии вырастут на 11%. Это означает, что в среднем пенсионные выплаты увеличатся на более чем 300 грн. Такая индексация коснется восьми миллионов наших пенсионеров", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что сейчас в законодательстве не определена дата, когда правительство индексировать пенсии. Однако, напомнил премьер, правительство подало законопроект, по которому индексация пенсий станет автоматической и будет проходить ежегодно с 1 марта.

"То есть не политики, а закон будет определять дату увеличения пенсионных выплат", - подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, премьер добавил, что уже в этом году правительство совместно с парламентом планирует решить все нормативные вопросы для запуска второго уровня пенсионной системы.

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