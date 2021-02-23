Тренер "Шахтера" призвал болельщиков прийти на матч Лиги Европы
23 февраля, 2021, 21:24
Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру радуется, что болельщики могут посещать футбольные матчи в Украине
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
По словам Луиша Каштру, он хочет, чтобы фанаты-болельщики пришли на матч с "Маккаби Тель-Авив" на стадион НСК "Олимпийский" в Киеве.
"Надеюсь, болельщики уже вернулись навсегда. И хочется, чтобы в матче с "Маккаби" они нас поддержали, чтобы было много болельщиков. Хочу увидеть стадион, заполненный фанами. Их нам очень не хватает", - сказал Каштру.
Ответный матч "Маккаби" - "Шахтер" состоится 25 февраля в Киеве. Первый матч завершился победой украинский (2:0)
- 18 февраля киевское "Динамо" сыграло вничью с бельгийским "Брюгге" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
- После этого донецкий "Шахтер" победил "Маккаби Тель-Авив" со счетом 2:0.
- 18 февраля началась продажа билетов на матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Маккаби Тель-Авив".
- 23 февраля главный тренер израильского "Маккаби Тель-Авив" Патрик ван Леувен заявил, что у его команды есть шанс пройти "Шахтер" в 1/16 финала Лиги Европы.
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