"Шахтер" уверенно победил "Маккаби" в 1/16 финала Лиги Европы
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Первый гол во встрече был забит на 31-й минуте. Алан Патрик получил мяч после передачи Николая Матвиенко и уверенно пробил по воротам Даниэля Миллера.
"Горняки" удвоили преимущество уже в конце встречи. На 93-й минуте Тете обыграл Миллера, которій неудачно вышел из своих ворот.
Ответный матч состоится 25 февраля в Киеве.
Лига Европы
1/16 финала
18 февраля
"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Шахтер" (Украина) 0:2
Голы: Патрик, 31 Тете, 90 + 3
"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, поздравляю, Матвиенко, Степаненко, Патрик (Антонио, 88), Тайсон (Коноплянка, 77), Марлос (Майкон, 77), Соломон (Соломон, 73), Мораес (Фернанду, 89) .
- 18 февраля киевское "Динамо" сыграло вничью с бельгийским "Брюгге" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
- После этого итальянский "Милан" неожиданно сыграл вничью с сербской "Црвеной Звездой"
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