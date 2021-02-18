"Шахтер" уверенно победил "Маккаби" в 1/16 финала Лиги Европы

18 февраля, 2021, 23:52

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" победил "Маккаби Тель-Авив"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Первый гол во встрече был забит на 31-й минуте. Алан Патрик получил мяч после передачи Николая Матвиенко и уверенно пробил по воротам Даниэля Миллера.

"Горняки" удвоили преимущество уже в конце встречи. На 93-й минуте Тете обыграл Миллера, которій неудачно вышел из своих ворот.

Ответный матч состоится 25 февраля в Киеве.

Лига Европы

1/16 финала

18 февраля

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Шахтер" (Украина) 0:2

Голы: Патрик, 31 Тете, 90 + 3

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, поздравляю, Матвиенко, Степаненко, Патрик (Антонио, 88), Тайсон (Коноплянка, 77), Марлос (Майкон, 77), Соломон (Соломон, 73), Мораес (Фернанду, 89) .

18 февраля киевское "Динамо" сыграло вничью с бельгийским "Брюгге" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

После этого итальянский "Милан" неожиданно сыграл вничью с сербской "Црвеной Звездой"

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