Лига Европы: "Шахтер" начал продажу билетов на матч с "Маккаби"

18 февраля, 2021, 16:48

Началась продажа билетов на матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Маккаби Тель-Авив"

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Стандартные билеты на матч Лиги Европы "Шахтер" - "Маккаби" будут стоить от 100 до 700 гривен. Самые дорогие в Sky Box - от 6 до 10 тыс. гривен. Все билеты именные, а проход на стадион будет доступен по паспорту или водительским правам.

С сегодняшнего дня, 18 февраля, начнется продажа билетов для владельцев абонементов, начиная с сезона 2013/14 включительно. Для этих болельщиков скидка 10%. Также в этот период купить билеты могут болельщики, которые посетили матч с "Интером" в Лиге чемпионов.

С 20 февраля начнется старт свободной продажи.

Матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Маккаби" состоится 25 февраля на стадионе НСК "Олимпийский".

17 февраля матч 1/16 финала "Динамо" - "Брюгге", который состоится 18 февраля, перенесли с 20:00 на 17:00 из-за погодных условий.

После этого УЕФА разрешил присутствовать на матче Лиги Европы между "Динамо" и бельгийским "Брюгге" в Киеве зрителям на трибунах.

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