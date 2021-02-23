Если не думать позитивно, то лучше не лететь на матч - тренер "Маккаби" верит в победу над "Шахтером" в ЛЕ

23 февраля, 2021, 20:17

Главный тренер израильского "Маккаби Тель-Авив" Патрик ван Леувен верит, что его команда сможет пройти донецкий "Шахтер" в 1/16 финала Лиги Европы

Об этом сообщает официальный сайт "Маккаби Тель-Авив" .

По словам Патрика ван Леувена, шансы на выход в 1/8 финала равны.

"Шансы перед матчем всегда 50:50. Если не думать позитивно, то лучше вообще не лететь на матч. Игра должна приносить удовольствие, это игра, в которой вы должны быть смелыми, чтобы показать хороший футбол, в таком случае у вас будут шансы. У нашей команды были возможности в первом матче, но мы их не использовали", - сказал ван Леувен.

Ответный матч "Маккаби" - "Шахтер" состоится 25 февраля в Киеве. Первый матч завершился победой украинский (2:0)

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