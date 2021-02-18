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Espreso.tvСпорт"Динамо" сыграло вничью с "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы

"Динамо" сыграло вничью с "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы


фото: Getty Images
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью с бельгийским "Брюгге"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 62-й минуте Виталий Буяльский получил мяч на линии штрафной и роскошно пробил по воротам. Гол украинца вывел "Динамо" вперед.

Бельгийцы сравняли счет уже через 5 минут. Брендон Мехеле мощно пробил по воротам Георгия Бущана после углового удара. Больше команды не забивали.

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Ответный матч состоится 25 февраля в Бельгии.

Лига Европы

1/16 финала

18 февраля

"Динамо" (Украина) - "Брюгге" (Бельгия) 1:1

Голы: Буяльский, 62 - Мехеле, 67

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