"Динамо" сыграло вничью с "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы

18 февраля, 2021, 18:51

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью с бельгийским "Брюгге"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 62-й минуте Виталий Буяльский получил мяч на линии штрафной и роскошно пробил по воротам. Гол украинца вывел "Динамо" вперед.

Бельгийцы сравняли счет уже через 5 минут. Брендон Мехеле мощно пробил по воротам Георгия Бущана после углового удара. Больше команды не забивали.

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Ответный матч состоится 25 февраля в Бельгии.

Лига Европы

1/16 финала

18 февраля

"Динамо" (Украина) - "Брюгге" (Бельгия) 1:1

Голы: Буяльский, 62 - Мехеле, 67

16 февраля стало известно, что перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо" главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман и все его ассистенты сдали положительные тесты на коронавирус.

17 февраля матч 1/16 финала "Динамо" - "Брюгге", который состоится 18 февраля, перенесли с 20:00 на 17:00 из-за погодных условий.

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